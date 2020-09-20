Авиашоу «Стрижей» в Барнауле: высший пилотаж с перестроениями

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября, в День города, в Барнауле, прошло захватывающее авиашоу пилотажной группы «Стрижи».

В 17 часов над набережной Оби в небо взмыли шесть истребителей МиГ-29. Летчики выполнили весь комплекс фигур высшего пилотажа с перестроениями, парный и одиночный пилотаж и многое другое.

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

– Это совершенно новая программа, в Барнауле мы ее не показывали. Ранее демонстрировали на различных салонах, например, на московском авиакосмическом, на форуме «Армия-2020», - рассказал замкомандира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин.

«Стрижи» выступали около получаса, и в это время в городе случился настоящий транспортный коллапс. Заблокированными оказались дороги, ведущие к Речному вокзалу и Новому мосту (Старый мост не работает из-за ремонта). Многие автомобилисты и их пассажиры выходили прямо на трассе и снимали выступление на телефоны.

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Справка

«Стрижи» – авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Летчики выполняют групповой и одиночный пилотаж на высокоманевренных истребителях МиГ-29. Группа входит в состав Центра показа авиационной техники им. Кожедуба. Сформирована в 1991 году на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков авиабазы Кубинка в Подмосковье.

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу «Стрижей» в День города в Барнауле 19 сентября 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

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