Сгоревший в Барнауле особняк принадлежал известному врачу

В сгоревшем особняке давно никто не жил Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября в старой части Барнаула произошел пожар в заброшенном двухэтажном особняке. Оказалось, что это здание хранит в себе немало истории.

Возгорание в здании на Пролетарской, 79 произошло около восьми часов вечера. По большому никакой опасности для людей ЧП не представляло, так как уже больше десяти лет в доме никто не проживает. Но вот вероятность распространения огня на соседние дома была.

Как выяснилось, это здание не просто старый заброшенный барак. По информации историка Данила Дегтярева, особняк был построен в начале 20 века, в годы Первой мировой войны и принадлежал известнейшему барнаульскому врачу Нилу Михайловичу Рудневу. Одному из основателей Первой городской больницы!

- Позднее в здании размещалась, кажется, школа, а потом - почтовое отделение №49. Но оно съехало оттуда много лет назад, - рассказывает Дегтярев. - И вроде бы неудивительно, что давно заброшенное здание с выбитыми окнами однажды заполыхало. Очевидно, что постройка давно утратила вид прекрасного старинного особняка, о почтенном возрасте там напоминает лишь глубокий кирпичный подвал да толстенные бревна. Но все равно жалко видеть гибель еще одного «старичка». Тем более что на соседних улицах в таком же состоянии пребывают подлинные шедевры деревянного и каменного зодчества. Они вроде как находятся под охраной государства, но это не спасает их от разрушения, от пожаров, от сноса…

Кстати, минувшей зимой общественники подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру. Они были обеспокоены состоянием памятника архитектуры – Дома Лесневского. Он располагается на улице Ползунова. Здание также было построено в начале 20 века и к настоящему времени также начало разрушаться: на крыше не оказалось несколько жестяных листов, из-за чего на чердак попадал снег, прогнили стропила, частично была утрачена редкая резьба.

В целом за последние годы в Барнауле было утеряно несколько памятников архитектуры: контора купца Морозова сгорела в январе 2018 года, усадьба купца Михайлова на проспекте Социалистическом была снесена. Под угрозой разрушения дом купца Поскотинова.

- Поэтому снова призываю всех - гуляйте по городу чаще, желательно - с фотоаппаратом или видеокамерой! Успевайте насладиться исчезающим духом прошлого. Успевайте запечатлеть уходящие в небытие артефакты прежних эпох. Пройдут десятилетия, и от старого Барнаула останутся только эти фотографии и видеозаписи, - сетует историк.

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