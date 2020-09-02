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Деревянный двухэтажный дом загорелся в центре Барнаула

Возможно, пожар устроили бездомные
Татьяна ГейнрихТатьянаГейнрих
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Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома.

Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома.

Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября около 8 часов вечера в центре Барнаула загорелся частный дом. Здание находится по адресу Пролетарская, 79. В соцсети барнаульцы начали присылать снимки с разных точек города. Черный дымовой столб было видно за несколько километров.

С разных точек города было видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

С разных точек города было видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже много лет в этом доме никто не живет, и здание никак не эксплуатируется. Однако совсем рядом находятся жилые дома. Разбушевавшееся пламя могло перекинуться на них. Оперативно к горящему дому съехалось сразу несколько пожарных машин.

Спасатели пытались локализовать пожар.

Спасатели пытались локализовать пожар.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Большая часть окон на первом этаже заколоченна. Пожарные пытались открыть их, чтобы проникнуть в здание. Часть спасателей работала внизу, а другие по лестнице забрались на крышу, чтобы остановить огонь.

Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома.

Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Благодаря тому, что пожарные быстро отреагировали, огонь удалось локализовать, и он не успел перекинуться на соседние здания.

На улице собралась толпа людей.

На улице собралась толпа людей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Жители соседних домов говорят, что в этом здании частенько бывают бомжи, возможно, именно они устроили пожар.

Подробности происшествия в региональном МЧС сообщат позднее.

На место приехали несколько машин МЧС и ДПС.

На место приехали несколько машин МЧС и ДПС.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Здание загорелось около 8 вечера.

Здание загорелось около 8 вечера.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели быстро отреагировали, и огонь не успел перекинуться на соседние здания.

Спасатели быстро отреагировали, и огонь не успел перекинуться на соседние здания.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Причина пожара пока неизвестна.

Причина пожара пока неизвестна.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Огнеборцы оперативно справились с пламенем.

Огнеборцы оперативно справились с пламенем.

Фото: Олег УКЛАДОВ

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