Деревянный двухэтажный дом загорелся в центре Барнаула

Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября около 8 часов вечера в центре Барнаула загорелся частный дом. Здание находится по адресу Пролетарская, 79. В соцсети барнаульцы начали присылать снимки с разных точек города. Черный дымовой столб было видно за несколько километров.

С разных точек города было видно, как в небо поднимается столб черного дыма. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже много лет в этом доме никто не живет, и здание никак не эксплуатируется. Однако совсем рядом находятся жилые дома. Разбушевавшееся пламя могло перекинуться на них. Оперативно к горящему дому съехалось сразу несколько пожарных машин.

Спасатели пытались локализовать пожар. Фото: Олег УКЛАДОВ

Большая часть окон на первом этаже заколоченна. Пожарные пытались открыть их, чтобы проникнуть в здание. Часть спасателей работала внизу, а другие по лестнице забрались на крышу, чтобы остановить огонь.

Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

Благодаря тому, что пожарные быстро отреагировали, огонь удалось локализовать, и он не успел перекинуться на соседние здания.

На улице собралась толпа людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Жители соседних домов говорят, что в этом здании частенько бывают бомжи, возможно, именно они устроили пожар.

Подробности происшествия в региональном МЧС сообщат позднее.

На место приехали несколько машин МЧС и ДПС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Здание загорелось около 8 вечера. Фото: Олег УКЛАДОВ

Спасатели быстро отреагировали, и огонь не успел перекинуться на соседние здания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Причина пожара пока неизвестна. Фото: Олег УКЛАДОВ

Огнеборцы оперативно справились с пламенем. Фото: Олег УКЛАДОВ

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