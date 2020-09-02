Деревянный двухэтажный дом загорелся в центре Барнаула

Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома.
Фото: Олег УКЛАДОВ
2 сентября около 8 часов вечера в центре Барнаула загорелся частный дом. Здание находится по адресу Пролетарская, 79. В соцсети барнаульцы начали присылать снимки с разных точек города. Черный дымовой столб было видно за несколько километров.
С разных точек города было видно, как в небо поднимается столб черного дыма.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Уже много лет в этом доме никто не живет, и здание никак не эксплуатируется. Однако совсем рядом находятся жилые дома. Разбушевавшееся пламя могло перекинуться на них. Оперативно к горящему дому съехалось сразу несколько пожарных машин.
Спасатели пытались локализовать пожар.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Большая часть окон на первом этаже заколоченна. Пожарные пытались открыть их, чтобы проникнуть в здание. Часть спасателей работала внизу, а другие по лестнице забрались на крышу, чтобы остановить огонь.
Здание не жилое, но огонь мог перекинуться на рядом стоящие дома.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Благодаря тому, что пожарные быстро отреагировали, огонь удалось локализовать, и он не успел перекинуться на соседние здания.
На улице собралась толпа людей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Жители соседних домов говорят, что в этом здании частенько бывают бомжи, возможно, именно они устроили пожар.
Подробности происшествия в региональном МЧС сообщат позднее.
На место приехали несколько машин МЧС и ДПС.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Здание загорелось около 8 вечера.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Спасатели быстро отреагировали, и огонь не успел перекинуться на соседние здания.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Причина пожара пока неизвестна.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Огнеборцы оперативно справились с пламенем.
Фото: Олег УКЛАДОВ
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