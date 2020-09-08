Алтайский край попал в тройку регионов с самой низкой зарплатой в России

Средняя зарплата в Алтайском крае, как и в Карачаево-Черкессии, – 28,7 тыс. рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край оказался среди трех регионов России с самой низкой средней зарплатой в первом полугодии текущего года. RT, ссылаясь на данные Росстата, составила рейтинг с самым высоким и низким уровнем доходов в стране.

Речь идет о номинальной среднемесячной заработной плате в регионе по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

Так, по данным издания, средняя зарплата в Алтайском крае, как и в Карачаево-Черкессии, составила 28,7 тыс. рублей. Меньше в стране получали только в Ивановской области – 27,6 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты в первом полугодии 2020 года также в Чечне (28,9 тыс.) и Дагестане (29,3 тыс.).

Относительно невысокую заработную плату получали работники Кабардино-Балкарии (29,4 тыс. рублей), Тамбовской области (29,6 тыс.) и Ингушетии (29,7 тыс.), а также Северной Осетии и Мордовии (по 29,9 тыс.).

Наиболее высокие зарплаты, как и всегда, отмечены в северных регионах России и Москве. На первом месте в этом списке – Чукотка ( 116,5 тыс. рублей), на втором – Ямало-Ненецкий АО (113 тыс. рублей). Затем следуют Москва (96,8 тыс. рублей), Магаданская область (96,6 тыс.), Ненецкий АО (93,4 тыс.).

В десятке лидеров по размеру номинальной среднемесячной заработной платы также Сахалинская область (90,9 тыс. рублей), Камчатский край (81,2 тыс.), Ханты-Мансийский АО (77,9 тыс.) и Якутия (74,8 тыс.).

Напомним, в июле в Алтайском крае опубликовали данные по уровню заработной платы в регионе за первые пять месяцев года. Средняя оплата труда в регионе составила 28 282 рубля. Как отметили в Управлении по труду и занятости региона, по сравнению тем же в 2019 году этот показатель увеличился на 7,5%, в реальном выражении – на 4,6%.

Кроме того, в июне стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 млрд рублей на повышение заработной платы бюджетников. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram. В своем обращении глава региона отметил, что работы по повышению зарплат работникам бюджетных сфер ведется в регионе постоянно.

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