Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат алтайских бюджетников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.
Этот вопрос подробно рассмотрят на следующей неделе и вынесут на обсуждение в законодательное собрание.
- Работа по повышению зарплаты бюджетников в Алтайском крае ведется постоянно, в соответствии с указами Президента России, подписанными в 2012 году. Как я уже говорил в отчете о работе Правительства, по итогам 2019 года мы добились повышения зарплаты наших педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике. Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей – безусловный приоритет Правительства края, - написал губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU