2020-06-04T11:03:13+03:00
Общество

Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат алтайских бюджетников

Об этом губернатор написал на странице в Instagram
САНТАЛОВ Константин
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Виктор Томенко.Виктор Томенко.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству региона выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Этот вопрос подробно рассмотрят на следующей неделе и вынесут на обсуждение в законодательное собрание.

- Работа по повышению зарплаты бюджетников в Алтайском крае ведется постоянно, в соответствии с указами Президента России, подписанными в 2012 году. Как я уже говорил в отчете о работе Правительства, по итогам 2019 года мы добились повышения зарплаты наших педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике. Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей – безусловный приоритет Правительства края, - написал губернатор.

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Информация об этом появляется в Telegram-каналах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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