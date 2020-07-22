Средняя зарплата в Алтайском крае составила около 30 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский крайстат подвел итоги по зарплатам в мае. Средний размер заработной платы в регионе составил 29,9 тысяч рублей. Таким образом, край остался единственным регионом в Сибири, где зарплата не дотягивает до 30 тысяч.

По информации статистов, в мае, по сравнению с апрелем, средняя зарплата выросла на 5%. Самые значительные изменения произошли в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства. А вот уменьшилась зарплата у металлургов, перевозчиков и строителей.

В среднем, зарплата на Алтае за период с января по май этого года показала рост - на 7,5%. Наибольший рост произошел в секторе производства резиновых и пластмассовых изделий, складского хозяйства, информации и связи, а также образовании.

Напомним, ранее алтайский губернатор Виктор Томенко отметил, что Алтайский край вошел в первую десятку субъектов по темпу росту зарплат.