2020-07-27T07:01:17+03:00
Экономика

Стало известно, у кого самая высокая средняя заработная плата в Алтайском крае

Лидирует транспортная отрасль
Татьяна Гейнрих
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Средняя оплата труда в регионе составила 28 282 рубля.Средняя оплата труда в регионе составила 28 282 рубля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае опубликовали данные по уровню заработной платы в регионе в 2020 году за первые пять месяцев. Средняя оплата труда в регионе составила 28 282 рубля. Как сообщают в Управлении по труду и занятости региона, по сравнению тем же в 2019 году этот показатель увеличился на 7,5%, в реальном выражении - на 4,6%.

Больше всего получают работники транспортной отрасли. Так, занятые в трубопроводном транспорте получают 72499 рублей, в воздушном 58 548 рублей, в железнодорожном (грузовые перевозки) - 52 133 рубля. В то же время средняя зарплата работников финансовой и страховой деятельности составляет 49 669 рублей, производства компьютеров, электронных и оптических изделий - 46 492 рубля.

В области здравоохранения и социальных услуг жители края в среднем получают 30 242 рубля и в образовании - 25 650 рублей, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 23 503 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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