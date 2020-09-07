Останется пожизненно: масочный режим в Алтайском крае будет всегда

Речь идет об общественных местах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масочный режим останется с нами навсегда. Об этом на пресс-конференции 7 сентября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова.

Специалист сообщила, что полностью вернуться к уровню до пандемии мы не сможем.

– Жить в тех условиях, в которых мы раньше жили, тоже не получится. Ограничения в виде масочного режима, дезинфекционного режима, социальной дистанции, они теперь останутся с нами в принципе пожизненно, – сказала Ольга Егорова.

Отвечая на уточняющий вопрос представитель алтайского Роспотребнадзора добавила, что масочный режим никогда не закончится в общественных местах.

Напомним, масочный режим ввели в Алтайском крае 12 мая. Надевать это средство индивидуальной защиты необходимо на остановках, в общественном транспорте, в такси, в магазинах, в аптеках, на предприятиях сферы услуг и общепита.

Для нарушителей предусмотрен штраф от одной до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

COVID-19 в Алтайском крае

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 62 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших составило 12 156 человек. Кроме того, за прошедшие сутки из больниц выписали 17 пациентов.

Зафиксировали три смертельный случая, в одном из них причиной смерти стал COVID-19. За весь период скончались 366 человек с коронавирусом Непосредственно от COVID-19 умерли 135 человек, по иным причинам смерти – 226 человек, на экспертизе остается пять случаев.

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