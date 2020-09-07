Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 сентября 2020 года составило 12 156

Умерло еще три пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 62 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших составило 12 156 человек.

Региональный оперштаб информирует, что новых заболевших зарегистрировали в Барнауле – 36 человек, в Новоалтайске – восемь, в Бийске – пять, в Благовещениском, Тальменском, Троицком районах – по два заболевших, в ЗАТО Сибирском, Славгороде, Змеиногорском, Кытмановском, Павловском, Рубцовском, Угловском районах – по одному заболевшему.

Также за прошедшие сутки из больниц выписали 17 пациентов. Зафиксировано три смертельный случая, в одном из них причиной смерти стал ковид. За весь период скончались 366 человек. Непосредственно от коронавирусной инфекции умерло 135 человек, по иным причинам смерти – 226 человек; на экспертизе остается пять случаев.

На сегодняшний день проходят лечение 931 человек, из них в госпиталях находятся 775 пациентов, амбулаторное лечение получают 156 пациентов. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подъем энтеровирусной инфекции прогнозируют на Алтае

Особенно опасно заболевание у детей (подробнее)