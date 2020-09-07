С каждым годом в Алтайском крае все чаще диагностируют рак

За год в поликлинике выявляют около 11 тысяч злокачественных образований. Фото: Олег УКЛАДОВ

У жительницы Барнаула Натальи Гурович год назад обнаружили рак груди. На ее счету это уже вторая онкология. Впервые она столкнулась с таким же диагнозом больше девяти лет назад.

– Сейчас я уже не боюсь, что со мной будет что-то страшное. Я уверена, что переживу это, и у меня все будет хорошо. К тому же, тогда меня начинали лечить на Партизанской, там не было такого современного оборудования, как здесь (показывает на поликлиннику «Надежда» – прим.ред»), в этом современном здании даже психологически легче находиться, – рассказывает Наталья.

Пациентка Наталья Гурович. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новую онкологическую поликлинику «Надежда» открыли в 2010 году. «Как театр начинается с вешалки, так и все лечение начинается с поликлиники», – говорит заведующая поликлиникой «Надежда» Татьяна Синкина. Именно здесь у пациента подтверждается диагноз и составляется план лечения.

За год в поликлинике выявляют около 11 тысяч злокачественных образований, и эта цифра постоянно растет. Все потому, что люди стали жить дольше, доживая до онкологических болезней, оборудование стало лучше, поэтому позволяет обнаружить то, что раньше бы и не заметили.

Раковые клетки под микроскопом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Было – стало

С появлением центра «Надежды», за последние 10 лет выявляемость онкологии на ранних стадиях выросла с 53,8% до 59,7%, пятилетняя выживаемость увеличилась с 52,8% до 56,8, а одногодичная летальность сократилась с 29,9% до 23,2%.

– В старой поликлинике мы находились в крайне стесненных условиях. Это было переделанное из общежития четырехэтажное здание с двумя подъездами. Поликлиника располагалась только на двух первых этажах, у нас было только 11 кабинетов приема, – вспоминает заведующая поликлиникой «Надежда» Татьяна Синкина.

Заведующая поликлиникой «Надежда» Татьяна Синкина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь это большое светлое здание, где в день могут принять до 450 пациентов. А новые площади – это новое оборудование, новые кадры, новые технологии.

– Мне здесь намного комфортнее лечиться, – говорит пациентка Наталья Гурович. – После химиотерапии я намного легче себя чувствую, нет такого токсикоза, как это было, когда меня лечили на Партизанской. Аппараты УЗИ здесь более точные, есть компьютерная томография.

Как заподозрить у себя рак

Чем раньше выявить онкологию – тем легче будет с ней бороться. Врачи рекомендует не пренебрегать диспансеризацией и профосмотрами. Это именно тот спектр исследований, благодаря которому можно заподозрить рак.

Иногда люди терпят до последнего, «взращивая» в себе раковую опухоль до четвертой стадии.

– Человек видит опухоль, к примеру, в молочной железе, наблюдает ее в течение нескольких лет, пока она не начинает распадаться. Ему становится страшно, и только тогда он приезжает к нам. Люди боятся услышать диагноз, так как приравнивают онкологию к смертельному приговору, но это ошибочное мнение. Все опухоли у нас прекрасно лечатся, – рассказывает Татьяна Москвина, врач клинической лабораторной диагностики.

Все необходимые обследования проводят прямо в поликлинике. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Волосы отрастают очень быстро»

Сейчас в поликлинике ставят даже такие сложные диагнозы, как рак почки, печени, поджелудочной железы. Выявить заболевание стало проще, а вылечить – легче. Самое главное – настрой пациента на выздоровление.

– Я бы хотела посоветовать всем – не бойтесь. Это не приговор. Вам здесь окажут классную помощь. Это не так уж страшно. Многие боятся, что волосы выпадут, да господи! Девчонки, ну это же такая мелочь. Они вырастают очень быстро. Бегом бегите, если вдруг что-то заметили, – говорит Наталья Гурович.

Биопсия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Талон на прием в «Надежде» можно получить только через направление. Если что-то стало беспокоить, нужно прийти на прием к своему терапевту по месту жительства, и врач уже при необходимости отправит на обследование.

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