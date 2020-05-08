В Алтайском крае вводят масочный режим с 12 мая

Сразу после праздников, 12 мая, в Алтайском крае вводится масочный режим. Решение принято на заседании оперштаба по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Предполагается, такие меры позволят сдержать распространение инфекции.

Сейчас чиновники готовят соответствующий документ, который определит список мест, где находиться можно будет только в масках. Ранее власти ослабили ограничения, разрешив начать работать парикмахерским, некоторым магазинам. Также увеличилось число людей, которым разрешили выйти на работу. Кстати, в Барнауле в часы пик наблюдается увеличение количества транспорта. А индекс самоизоляции Яндекса показывает 2,3 балла – то есть, на улицах очень много людей.

Сейчас дефицит масок наблюдается только в двух муниципальных образованиях края. До введения режима у жителей есть время, чтобы купить или сшить маски.

Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты – в запасе имеется более 20 тысяч комплектов изолирующих костюмов, которые распределены между медицинскими организациями.

- За счет средств федерального бюджета мы заключили контракты на сумму более 88 миллионов рублей на приобретение 70 тысяч комплектов СИЗ, которые будут поставлены в течение мая, - сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Также глава Попов заявил, что поступившие в регион деньги на стимулирующие выплаты уже распределены между медицинскими организациями. Медики, которые участвовали в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, получат их до 12 мая.