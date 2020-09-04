Для ролика. На Алтае река унесла туристку, которая хотела снять заплыв на видео

В поисках задействовали 17 человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Очередное ЧП произошло в Горном Алтае - днем 3 сентября в районе села Элекмонар Чемальского района пропала туристка из Новосибирска.

В республиканском МЧС рассказали, что 43-летняя жительница отдыхала у знакомых и решила совершить заплыв вдоль берега Катуни.

- Женщина умеет хорошо плавать и была уверена в своих силах. 16-летнюю дочку своих знакомых она попросила снять заплыв на видео, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Но, увы, туристка не предугадала буйный нрав горной реки. Женщину подхватило сильное течение и унесло на стремнину - это порожистый участок с большим падением воды, быстрым и бурным течением.

- Дочка знакомых сразу бросилась за помощью на ближайшую турбазу и позвонила родителям. Незамедлительно были организованы поисковые работы, - говорят в МЧС.

На место прибыли пожарные из села Чемал, местные жители-добровольцы, организаторы туристических сплавов предоставили катер. Всего в поисках задействовали 17 человек. Они обследовали береговую линию и акваторию от села Элекмонар до села Узнезя. Кто-то всматривался в воду с моста в селе Аскат. Но пока поиски результатов не дали. Спасатели настроены пессимистично.

- Катунь – горная река, её истоки на леднике. Дно каменистое, вода холодная 10-15 градусов - при такой температуре огромный риск подвергнуться судорогам. Течение очень бурное, особенно подводное, и с ним невозможно справиться. Жители Алтая в Катуни не купаются! - говорят сотрудники МЧС.

Отметим, что лето-2020 и начало осени в Горном Алтае запомнились печальными происшествиями с туристами. На днях жительницу Барнаула пришлось спасать из бурлящей реки после неудачного селфи. А в июле женщина в судорогах умерла у подножия горы Белуха.

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