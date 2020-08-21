Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 августа 2020 года: скончалось почти 300 зараженных

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 августа 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 22 августа 2020 года. По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе скончалось почти 300 зараженных человек. При этом от ковида умерли 112, а у остальных другая причина смерти.

Число новых инфицированных за сутки уже в течение нескольких дней подряд не превышает 100 человек. Традиционно, больше всего зараженных выявляют в Барнауле.

- В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Барнауле – 45, - сообщили в оперштабе.

Скриншот yandex.ru/covid19/stat

Сейчас общее число заболевших составляет 11 042 человека. Тяжелобольных – 111, на аппарате ИВЛ находятся 30 пациентов, выздоровело 9 502 человека.

Напомним, что в регионе после карантина разрешили открыться бассейнам, однако пока заниматься там можно только спортсменам. До сих пор в крае действует запрет на проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий с участием зрителей. А нарушителей штрафуют. Так, на деньги попал ночной клуб «The Bar XXX Горный Алтай», расположенный в селе Ая. В период пандемии там устроили шумную многолюдную вечеринку.

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