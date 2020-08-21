На Алтае в бассейнах разрешили плавать только спортсменам

Бассейны могут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор внес послабления в "коронавирусный указ". В частности, он разрешил занятия в бассейнах, однако только для спортсменов.

Причем бассейны могут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий. Так, тренироваться можно из расчета один человек на 10 квадратов, а загруженность не может превышать 25% от пропускной способности.

Разрешено и проведение спортивных мероприятий. Однако при этом сохранен запрет на присутствие зрителей на трибунах.

Тренировки спортсменов в бассейнах допускаются при наличии паспорта готовности объекта и соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

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