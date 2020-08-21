Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Алтае оштрафовали бар, закативший вечеринку во время пандемии

Сейчас деятельность клуба приостановлена
Анна ПеревощиковаАннаПеревощикова
КомментироватьОставить комментарий
Бар оштрафовали на 100 тысяч рублей

Бар оштрафовали на 100 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночной клуб «The Bar XXX Горный Алтай», расположенный в алтайском селе Ая, оштрафовали после шумной вечеринки в период пандемии. До сих пор в крае действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе дискотек. Накануне в Алтайском районном суде прошел суд в отношении ООО «Энигма», под которым и действует увеселительное заведение.

Согласно картотеке райсуда, 19 августа судья рассмотрел два дела по административным правонарушениям, допущенным баром. В качестве представителя на суде выступал Вадим Кузьмин, директор «Энигмы». Бару вменяли такие нарушения, как «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности…» (КоАП: статья 20.6.1 часть 1) и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения…» (КоАП: статья 6.3 часть 2). По обоим делам было вынесено решение о назначение административного наказания, то есть штрафы.

По данным телеграм-канала «Ленина,59», бар оштрафовали на 100 тысяч рублей. Можно сказать, что легко отделались: по двум вменяемым им статьям «иксы» могли получить максималку в 800 тысяч рублей! Также деятельность клуба приостановлена на 20 суток.

Напомним, в начале июля в селе Ая алтайские «иксы» закатили небывалую вечеринку. По примерным подсчетам очевидцев, там собралось около 3000 человек. Естественно, ни масок, ни социальной дистанции не наблюдалось. Может быть, эта история и не получила бы огласку, если бы отдыхающие не загружали видеоролики с танцпола в соцсети. Именно после видео и начались проверки в отношении заведения.

Позднее в прокуратуре рассказали, что не только этот клуб попал в поле зрения надзорных органов. Так, проверки начали в отношении клуба «Империя» (также находится в селе Ая) и развлекательного комплекса бассейнов в Барнауле «Планета Q».

Пока что в Алтайском крае до сих пор запрещены массовые мероприятия. Ограничения снимут лишь на третьем этапе, который, как ожидается, могут ввести уже сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни-ка-ких больше вечеринок! Прокуратура проверит клубы на Ае, устроившие «пир» во время пандемии

Также под внимание ведомства попал барнаульский комплекс бассейнов (подробнее)

Интересное

Рекомендуемые