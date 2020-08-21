На Алтае оштрафовали бар, закативший вечеринку во время пандемии

Бар оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночной клуб «The Bar XXX Горный Алтай», расположенный в алтайском селе Ая, оштрафовали после шумной вечеринки в период пандемии. До сих пор в крае действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе дискотек. Накануне в Алтайском районном суде прошел суд в отношении ООО «Энигма», под которым и действует увеселительное заведение.

Согласно картотеке райсуда, 19 августа судья рассмотрел два дела по административным правонарушениям, допущенным баром. В качестве представителя на суде выступал Вадим Кузьмин, директор «Энигмы». Бару вменяли такие нарушения, как «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности…» (КоАП: статья 20.6.1 часть 1) и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения…» (КоАП: статья 6.3 часть 2). По обоим делам было вынесено решение о назначение административного наказания, то есть штрафы.

По данным телеграм-канала «Ленина,59», бар оштрафовали на 100 тысяч рублей. Можно сказать, что легко отделались: по двум вменяемым им статьям «иксы» могли получить максималку в 800 тысяч рублей! Также деятельность клуба приостановлена на 20 суток.

Напомним, в начале июля в селе Ая алтайские «иксы» закатили небывалую вечеринку. По примерным подсчетам очевидцев, там собралось около 3000 человек. Естественно, ни масок, ни социальной дистанции не наблюдалось. Может быть, эта история и не получила бы огласку, если бы отдыхающие не загружали видеоролики с танцпола в соцсети. Именно после видео и начались проверки в отношении заведения.

Позднее в прокуратуре рассказали, что не только этот клуб попал в поле зрения надзорных органов. Так, проверки начали в отношении клуба «Империя» (также находится в селе Ая) и развлекательного комплекса бассейнов в Барнауле «Планета Q».

Пока что в Алтайском крае до сих пор запрещены массовые мероприятия. Ограничения снимут лишь на третьем этапе, который, как ожидается, могут ввести уже сегодня.

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