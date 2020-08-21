Офлайн-линейки и дистанционка по субботам: как на Алтае будут работать школы

На линейке 1 сентября ребятам придется соблюдать социальную дистанцию Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство образования и науки Алтайского края уже подтвердило, что все школы региона прошли приемку и готовы к встрече детей 1 сентября. А готовы ли они это сделать с точки зрения эпидемиологической безопасности? Об этом рассказали заместители министра образования края Лариса Терновая и Галина Синицына.

Все по кабинетам

- Мы готовы опровергнуть все слухи о продлении дистанционного обучения с 1 сентября. На сегодняшний момент все школы Алтайского края прошли приемку и готовы принять ребят в штатном режиме. Однако условия в связи с требованиями Роспотребнадзора немного изменятся, - говорит Лариса Терновая. - Дети будут находиться в закрепленном за каждым классом кабинете. Если раньше ребята ходили по кабинетам, то сейчас они будут находиться в одном, и к ним будут приходить педагоги. Исключение – несколько предметов, где есть лабораторные работы: физика, химия. Физкультура, пока позволяют погодные условия, будет проходить на стадионах и на спортивных площадках на улице.

Еще одно нововведение, которое плотно вошло в образовательный процесс – это термометрия на входе в школу. Эту часть системы отработали еще в период сдачи экзаменов. Помимо этого останется обработка рук специальными средствами. Причем все, что касается этого пункта, ложится исключительно на плечи образовательной организации, и ни родители, ни тем более дети не должны ничего приобретать.

Еще одно требование Роспотребнадзора – рециркуляторы либо бактерицидные лампы в аудиториях. А чтобы максимально ограничить пересечение потоков детей, а также их контакты, вводится разобщенность классов. Даже в средних и старших классах будет действовать система одного кабинета. Также вводится скользящий график расписаний. Так как большинство школ края сейчас уже работают в одну смену, им придется самостоятельно пересмотреть расписание.

- Родители должны быть готовы к тому, что часть классов все же перейдет во вторую смену. Это делается для того, чтобы хватило кабинетов, - говорит Лариса Станиславна. – Как вариант - часть детей будут учиться не чисто во вторую смену, а с 10 или с 11 часов утра.

Что касается уроков, то их длительность теперь тоже входит в полномочия школы. Так что не исключено, что где-то может быть сокращено даже количество занятий. Какие-то из них, возможно, будут переведены на удаленный формат.

По словам замминистра, скорее всего, с 1 сентября у школьников будет пятидневка, во время которой они будут учиться в школе за партами. А обучение по субботам переведут в дистанционный формат.

- Все, что касается образовательного процесса, родители, конечно же, имеют полное право участвовать в обсуждении, и руководство школы к их мнению прислушивается, - заверяет Лариса Терновая.

Сроки не определены

Как долго продлится особый режим – пока сказать сложно. Может быть, месяц, может два. Все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки, и к этому просто надо привыкнуть, говорят специалисты.

Между тем, изменится обучение и в ссузах. Рекомендации Роспотребнадзора распространяется на все образовательные организации.

- Мы также сейчас находимся на рассмотрении разных моделей с учетом особенностей работы средне-профессиональных учреждений Алтайского края. Проведение термометрии, обработка рук, помещений и многое другое также относится и к ним. Вместе с тем также рассматривается и вопрос использования частичного дистанционного обучения. С целью снизить одномоментную наполняемость учреждения студентами, некоторые предметы, возможно, могут перевести на обучение в дистанционном формате. Проблема в том, что средне-профессиональное образование больше связано с формированием компетентностных умений, а это подразумевает нахождение в аудитории, с мастером. В этом плане больше организационных задач стоит перед руководством, - поясняет Галина Синицына.

Онлайн линейки

Если в целом с образовательным процессом все ясно – он окончательно и бесповоротно возвращается на формат офлайн, то с такими традиционными мероприятиями, как линейка 1 сентября, пока ясности нет.

- В каждом образовательном учебном учреждении рассматриваются разные модели проведения линеек. Конечно, сейчас каждая школа готовится к праздничным мероприятиям 1 сентября. Ответить на вопрос: это будет онлайн или офлайн – мы сможем только позже, - говорит Лариса Терновая.

Конечно же, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Не исключено, что уже на этой неделе в крае введут третий этап снятия ковидных ограничений, и тогда праздник проведут в лучших традициях. Но возможно торжество пройдет отдельно для классов или параллелей.

Самое главное, при проведении линейки постараться сохранять социальную дистанцию, но все понимают, что это будет сделать проблематично, ведь одноклассникам, которые не видели друг друга полгода, сложно объяснить, что приветствовать товарища лучше на расстоянии, и чем оно больше, тем лучше.

Обязательный масочный режим в школах будет распространяться только на сотрудников столовых. Учителя вправе сами решать, как им ходить.

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