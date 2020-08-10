Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 августа 2020: регион возвращается к жизни

Теперь можно пообедать в кафе в самом здании Фото: Евгения САВИНА

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 августа 2020 года. По данным оперштаба, за сутки выявлено 95 новых инфицированных, выздоровело 45 человек, двое зараженных умерли (один непосредственно от COVID-19, у другого иная причина смерти).

Общее число заболевших в регионе 10 094 человек. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 2 788.

Отметим, что регион постепенно возвращается к полноценной жизни. Наступил второй этап снятия ковидных ограничений - начинают открываться спортзалы, парки, кафе (теперь можно пообедать в самом здании, но с соблюдением дистанции), детсады, более 50 медучреждений возобновили плановую медпомощь. А вот сходить в бассейн, театр или кинотеатр пока не удастся.

– Надо подождать. 7 августа перешли на второй этап снятия ограничений. В течение 14 дней будем наблюдать за эпидситуацией. Если она позволит, то через этот период будут принимать решения об открытии театров, кинотеатров, бассейнов и так далее,– сообщила накануне Ульяна Калинина, замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Кстати, алтайские специалисты анализировали, где именно заболел тот или иной человек. Так вот, после открытия некоторых спортобъектов и летних веранд кафе выяснилось, что случаи инфицирования там не превышают 1% от общего числа. Заражались, в основном сотрудники - кто-то принес вирус из семьи, кому-то он передавался от других жителей Барнаула. А вот посетители ковид там не подхватывали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работают больницы и поликлиники в Алтайском крае и какую помощь сейчас можно получить

Более 50 медицинских организаций вновь принимают пациентов (подробнее)