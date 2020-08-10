На Алтае вновь мрут пчелы. Пасечники намерены довести дело до «уголовки»

Погибли уже тысячи пчел. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь зафиксирован массовый мор пчел. На этот раз «потравили» Шипуновский район. Вчера, 9 августа, пасечники семи сел обнаружили мертвых насекомых. На сегодняшний день зарегистрировано 44 пострадавших пчелохозяйств, но по неофициальным данным их насчитывается около 70! Пчеловоды не оставят это просто так, здесь уже попахивает не только пестицидами, но и уголовным делом по статье за экоцид.

Миллионы убытков

Мертвых насекомые пасечники обнаружили утром 9 августа.

– У меня пасека далеко находится, на расстоянии 7,5 км от потравленного рапса. Сильные семьи, которые летали туда – все осыпались, которые послабее – вроде как живые, но это вопрос времени, – рассказывает пчеловод Денис Сочилов.

На данный момент у него погибли 50 пчелиных семей, еще 150 пострадали. По словам пасечника, убытки составят порядка 500 тысяч рублей. Если умножить на всех пчеловодов, то это миллионы, погубленные пестицидами.

Отрава без предупреждения

За смертью нескольких тысяч пчел стоит один фермер. Он обрабатывал принадлежащие ему поля рапса и подсолнуха.

– Фермер нарушил действующее законодательство. Он должен был за трое суток сделать объявление, расставить флаги, предупредить пасечников. Плюс у нас есть программа, в которую вносятся данные, после чего пчеловоды получают оповещения через мобильные телефоны и успевают принять меры. Он этого не сделал, – рассказывает глава Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.

Сейчас в районе созданы две комиссии, куда входят главы сельсоветов, участковый, ветеринар, пчеловоды. Они объезжают поля, берут пробы зеленой массы и подмора пчел. Если экспертиза покажет, что в обоих материалах содержится один и тот же пестицид, фермеру грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы по статье 358 УК РФ – экоцид.

– Если будет необходимо, мы будем назначать судебно-медицинскую экспертизу, говорит Тастан.

По словам Сергея Тастана, региональный Минсельхоз и управление по ветеринарии уже в курсе и держат ситуацию под контролем.

Никогда такого не было, и вот опять

В прославленном медом Алтайском крае уже не первый год случаются подобные происшествия. В 2019 пасечники тоже серьезно пострадали от мора пчел. Из-за губительных ядохимикатов гибнут сотни пчелосемей. В регионе вводят новые системы оповещения, в очередной раз напоминают о правилах обработки полей, но лишь немногие фермеры прислушиваются. Закон Алтайского края «О пчеловодстве», по которому нужно предупредить об обработке за три дня, распылять химикаты только ночью и в безветренную погоду, упорно игнорируется. И вместо меда пасечники видят лишь новый подмор.

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