Медом больше не намазано: в Алтайском крае вновь гибнут пчелы

В селах Гонохово, Овечкино и Гришинское Завьяловского и Мамонтовского районов вновь гибнут пчелы. Уже несколько десятков пострадавших пчеловодов обратились в сельсовет и Роспотребнадзор.

– 30 июня заметил, как пчелы начали кувыркаться на траве. На второй день их стало больше, а дальше – все страшнее и страшнее. Погибла вся летная пчела, – рассказывает пчеловод Александр Генрих из села Гонохово.

Александр уже несколько дней ездит по пасекам, разговаривает с пчеловодами – у всех картина одинаковая. У него за 30 лет практики такая ситуация повторяется уже в третий раз. Предыдущий мор случился в 2016 году. Тогда у Александра Генриха погибло 39 пчелиных семей, ущерб составил 720 тыс. руб. Виновник в тот раз отделался штрафов в 10 тыс. рублей, а пчеловод лишился единственного источника дохода. Сейчас пострадало уже 50 пчелосемей, сколько придется потерять – даже страшно представить.

Местные пчеловоды считают, что всему виной обработка полей рапса пестицидами.

– От нашей пасеки до поля рапса около 10-15 км, но выделения других медоносов не было, поэтому пчелы летели туда, – объясняет Александр.

В прошлом году посевы рапса обрабатывали в 30 районах края, и в 11 из них отравились пчелы. По словам замминистра сельского хозяйства края Михаила Чмырёва, пчеловодство в прошлом году испытало массу неприятностей из-за гибели пчел. Тогда погибло более 500 пчелосемей, а пострадало свыше четырех тысяч.

– Уже сейчас на пасеку заходишь – запах как в мусорных контейнерах. Расплод пчел гибнет, а как дальше они будут размножаться… – переживает Александр.

В этом году, чтобы избежать отравления пчел, в Алтайском крае создали электронную систему оповещения пчеловодов об обработке полей.

– Приложение будет доступно 146 пасечникам в 13 районах края. Они получили универсальные федеральные идентификационные номера и зарегистрированы в системе REGAGRO, - рассказал замминистра сельского хозяйства региона.

Как рассказал Александр Генрих, он не был подключен к новой системе и заранее об обработке полей его никто не оповестил. Пробы грунта и зеленой массы с пострадавших территорий сейчас в Барнауле исследует лаборатория Россельхознадзора, скоро будут известна причина, от чего погибли пчелы.

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