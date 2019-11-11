Извлекая уроки из пчелиного мора. На Алтае создают электронный сервис для пчеловодов

В Алтайском крае создают IT-сервис для пчеловодов. По словам министра цифрового развития и связи края Евгения Зрюмова, новый сервис поможет регулировать работу отрасли, пчеловодов будут заранее предупреждать об обработке полей через личный кабинет.

Напомним, что в этом году на Алтае случилась трагедия: пострадали сотни пасек, погибли тысячи пчелосемей. Пчелы летели за пыльцой на отравленные поля и там замертво падали.

От опасных пестицидов, по словам Сергея Тастана, председателя правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, этим летом пострадали не только пчелы.

-Выезжаешь в районы, видишь - зерно желтеет. Везли на элеватор - раньше галки, воробьи по обочине постоянно были в это время, сейчас - пусто. Это их или отравили уже зерном, которое раньше обрабатывали ядохимикатами, или они спасаются в тех местах, где нет обработок. Охотники также начинают жаловаться, что барсука меньше стало,- рассказал Сергей Тастан «КП-Барнаул.

По словам эксперта, сервис, который создается в России как пилотный, нужен, в первую очередь, для порядка.

На Алтае сегодня уже действует информационная система "РЕСПАК" для сельхозтоваропроизводителей, созданы 2,5 тысяч личных кабинетов аграриев - это позволяет фермерам без обращения к чиновникам получить господдержку. Теперь на этой платформе в онлайн–режиме наносятся карты севооборота.

-Также решаем вопрос о нанесении всех особо-охраняемых природных территорий, земель лесных ресурсов. Остаётся добавить данные о размещении стационарных пасек и вносить точки на основе кочевых карт с данными пчеловода,- комментирует Сергей Тастан.

Для пчеловодов, по его словам, это и решение обеспечения кормовой базой, и своевременное предупреждение об обработке полей ядохимикатами, а также информация об экологических зонах, на которых категорически запрещено применение ядохимикатов. (В эти места можно будет увезти пасеку на период обработки и распада ядохимикатов, если будет угроза).

- Мы, кстати, на Алтае впервые стали размещать пасеки в особо охраняемых местах, которые мы назвали «резерватами», по договоренности с министерством природных ресурсов, ведь пчела помогает возрождать флору и фауну,- добавил Сергей Тастан.

По его словам, новый IТ-сервис обладает мультипликативным эффектом - он решает проблемы всех участников, в том числе земледельцев.

Особым мнением по поводу сервиса поделился с КП опытный пчеловод Григорий Кудряшов, имеющий пасеки в Красногорском районе.

- Дело это, конечно, неплохое, крупным хозяйствам поможет, продвинутой молодежи тоже, а вот пасечникам пожилого возраста, а их не так мало, вряд ли – они многие работают без интернета. Если обо мне говорить, то я считаю, что от всех этих виртуальных волн надо держаться подальше. От сотовой связи, электромагнитных излучений пчелы гибнут. Я это испытал на собственном опыте. Как только у меня на горизонте появились две вышки сотовой связи, начались проблемы с пчелами. Человечество заходит в тупик с техногенной цивилизацией, пчела идет на убыль, это недавно и на конференции в Японии говорилось, где я был.

- Гибель пчел от сотовой связи есть, но это ничтожно мало, если сравнивать с гибелью от ядохимикатов,- прокомментировал мнение пчеловода Сергей Тастан.