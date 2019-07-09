На Алтае экстренно спасают пчел

На Алтае - беда. Бочка меда рискует превратиться в бочку дегтя. Сразу в нескольких районах легендарного медового края массово гибнут пчелы.

SOS

- Это у нас впервые. За 22 года моей работы я такого не припомню, - говорит Михаил Чмырев, замминистра Минсельхоза Алтайского края. - Пострадали сотни пасек и тысячи пчелосемей.

Власти Алтая в начале этой недели создали рабочую группу по выяснению причин массовой гибели пчел в нескольких районах и для предотвращения дальнейшего пчелиного мора. В «скорую помощь» вошли представители управления Минсельхоза, Россельхознадзора , ветеринарного управления, ученые и т.д.

Отравили ядом

Основная версия трагедии – губительные ядохимикаты, которыми обрызгивали свои поля фермеры. Сегодня рассматриваются три возможных причины ЧП: виновники либо фермеры, либо производители препаратов, либо сами пчеловоды.

Как выясняется, многие сельхозпроизводители нарушали закон Алтайского края «О пчеловодстве». Есть алгоритм: предупредить об обработке поля за три дня, обрабатывать ночью в безветренную погоду и т.д. Его соблюдают немногие… А так как увеличились посевы рапса, выросло и число обработок пестицидами.

«Фермеры обнаглели»

- Ситуация тяжелая, вредителей много, и фермеры спасают посевы, как умеют, но ведь есть более щадящие препараты - не первой и второй степени опасности,- вздохнул на селекторном совещании на эту тему Георгий Садовников, кандидат сельскохозяйственных наук, завлабораторией агробиотехнологий.

Юрий Богуславский, председатель краевого кооператива «Алтай- медовый край», комментируя ситуацию «Комсомолке», не сдерживал эмоций:

- Я считаю, что фермеры обнаглели, это перешло все границы, - возмущается известный пчеловод. - Есть приличные сознательные ребята в Целинном, Михайловском, Баевском районах. Там и предупреждают пчеловодов заранее, и даже транспорт дают, чтобы те пасеки на это время вывезли. И даже платят за пчелосемью. Потому что эти фермеры понимают пользу опыления. Но большинство просто беспредельщики: льют ядохимикаты первого класса опасности без объявления войны. Льют с утра до вечера, заражая всю округу. Мне сигналы идут и идут. Вот свежий: « В Советском районе в селе Никольском у парня 264 семьи «осыпалось».

Все от безграмотности

По мнению Ларисы Зубовой, начальника отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю многие фермеры, увы, абсолютно безграмотные.

- Они просто не знают, как правильно обрабатывать поля пестицидами, – считает представитель Роспотребнадзора. - Мы приглашали на учебы, приезжали единицы.

Пчеловоды надеялись на авось?

По словам Николая Халина, замминистра Минсельхоза, зафиксированы и другие случаи, когда пчеловодов предупреждали о грядущей химической обработке по соседству, но те думали - сойдет.

На селекторном совещании 9 июля такой пример прозвучал из Усть-Калманского района. Мол, фермер лично звонил, но тот не прислушался.

Пасечники после оповещения должны не выпускать пчел от шести до трех дней, стараться увезти их подальше от вредного места.

«Покупают химикаты где попало»

Производители, в свою очередь, могли нарушить нормы содержания различных веществ в препаратах. По словам Юрия Богуславского, многие фермеры покупают дешевый и очень опасный яд где попало…

Все это выясняет сейчас рабочая группа, действия которой взял под свой контроль губернатор Виктор Томенко. В ближайшие дни запланированы выезды специалистов в пострадавшие районы. А в это время в краевые ветеринарные лаборатории продолжают поступать новые пробы подмора.