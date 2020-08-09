Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 августа 2020: на самоизоляции более 3 тыс. человек

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 августа 2020 Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" публикует последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 10 августа 2020 года. По данным оперативного штаба, всего в Алтайском крае выявлено около 10 тысяч инфицированных. Выписаны после выздоровления 8 137 человек.

- Таким образом, лечение проходят 1 614 пациентов, амбулаторно - 747, в госпиталях - 867, - отметили в оперштабе.

За весь период скончались почти 250 человек с ковидом, причем от инфекции - 100, остальные по иным причинам.

Тяжелобольных пациентов на сегодня насчитывается 94 человека, к аппарату ИВЛ подключены 28. В целом под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3 009 ковидных больных.

Напомним, что регион перешел ко второму этапу снятия ковидных ограничений. Указ губернатора разрешил открыться заведениям общепита, спортивным залам, фитнес-центрам, паркам, организациям по дневному уходу за детьми (не образовательным), торговым залам площадью до 800 квадратов, баням, аквапаркам на открытом воздухе.

Еще под запретом остается работа кинотеатров, ночных клубов, бассейнов, аквапарков, аттракционов в закрытых помещениях, батутов.

Масочный режим в крае продолжает действовать.

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