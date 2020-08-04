Частный вертолет Robinson жестко приземлился на горе Белуха

Сегодня, 4 августа, частный вертолет совершил жесткую посадку на горе Белуха. По информации следственного комитета, на воздушном судне в этот момент находились два человека - пилот и пассажир.

Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, все произошло около 17:00 по местному времени. Вертолет марки Robinson приземлился на горе по неизвестной причине. Уточняется, что никто при посадке не пострадал.

Следователи уже начали проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). На место выехала следственная группа, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

По информации «Интерфакса», Robinson 66 принадлежит частному лицу. Источник издания добавил, что пилот потерял управление по технической причине, что и привело к жесткой посадке. Также он добавил, что ЧП произошло не на самой Белухе, а всего лишь у горы.

Напомним, 3,5 лет назад в Республике Алтай потерпел крушение вертолет, в котором находился известный бизнесмен и бывший вице-премьер правительства Алтайского края Анатолий Банных. Судно с пятью людьми на борту упало в районе Телецкого озера. При этом, спасателям удалось обнаружить тело лишь одной из жертв трагедии.

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