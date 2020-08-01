Версия: семья алтайского чиновника отравилась в гостинице угарным газом

Следователи выяснили, что семья чиновника Иосифа Кременских, погибшего на турбазе в Алтайском крае, отравилась выхлопами от дизельного генератора.

26 июля, когда Кременские заселились в гостиницу, на турбазе из-за ливня отключили свет. Чтобы постояльцы не остались без электричества, в подсобку, прямо под номером погибших, поставили дизельные генераторы и открыли дверь для вентиляции. Из-за этого выхлопные газы быстро проникли в комнату семьи Кременских

Эту версию сообщали ранее и очевидцы.

– Отравились угарным газом. Под номером, где они жили, была кочегарка, генератор работал, так как не было света, - рассказали постояльцы гостиницы.

Как рассказал "Комсомольской правде" криминолог Игорь Маркелов, подобные случаи, когда разом умирает вся семья, не успев никого позвать на помощь, как раз происходят при отравлении угарным газом.

Семья Кременских. Фото: коллаж Олега Волобуева.

Официальной информации региональный Следком пока не предоставлял.

Напомним, 31 июля Иосифа Кременских вместе с женой и двумя детьми нашли мертвыми в номере турбазы «Глобус», куда они заселились еще 26 июня. С момента въезда они не появлялись в поле зрения сотрудников гостиницы. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля. Погибших обнаружили только в день выселения, когда работники турбазы взломали дверь. На одной кровати лежали Оксана Кременских и ее 11-летняя дочь. На соседней койке находился погибший Иосиф Кременских, а 16-летний сын лежал на полу между двумя кроватями.

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