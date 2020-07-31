Участнику смертельной драки в Барнауле Михаилу Старцеву предъявили обвинение

Бывшему боксеру Михаилу Старцеву, участнику смертельной драки на Старом Базаре, предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы. Обвиняемый ударил по голове 40-летнего Павла Рохлова. В итоге он скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Правоохранители продолжают расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что эта драка вызвала большой общественный резонанс. О ней высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Карелин и другие известные люди.

Некоторое время в СМИ была представлена версия лишь одной стороны. Однако недавно рассказать о том, что же все-таки произошло, решила одна из участниц драки, профессиональный кикбоксер Лилия Ворогушина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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