“Осталось потерпеть еще немножко”: глава алтайского минспорта рассказал, когда могут заработать фитнес-клубы

Открытие фитнес-клубов в регионе зависит от эпидобстановки. Однако ждать осталось не слишком долго, возможно, они заработают уже в день физкультурника, 8 августа. Об этом, а также в целом о том, как в период пандемии развивается спортивная отрасль, на пресс-конференции 29 июля рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

В начале пресс-конференции министр сделал заявление по поводу драки на Старом базаре в Барнауле. Напомним, в результате конфликта погиб мужчина.

Алексей Перфильев принес соболезнования родным и близким погибшего.

– Этой ситуацией занимаются правоохранительные органы, которые дадут необходимую оценку. Наша позиция, конечно, нетерпимости к подобным ситуациям. Это недопустимо. Это, действительно, вопиюще, – сказал министр.

Как сейчас занимаются спортом

Алтайский край находится на первом этапе снятия ограничений. Физической культурой и спортом можно заниматься на свежем воздухе группами до 15 человек.

Также две недели назад появилась возможность вернуться в спортивные залы членам сборных команд регионов. К тренировкам приступили представители 23 видов спорта. Занимаются на площадках, на которых соблюдены все меры профилактики. Таких объектов – 26.

– Мы находимся в ежедневном диалоге с Роспотребнадзором. Согласно той эпидситуации, которая есть на сегодня, мы пробуем опережающими мерами открыть дальнейшую возможность для занятий, – отметил Алексей Перфильев.

Когда могут заработать фитнес-клубы

Сейчас активно обсуждается возможность заниматься физкультурой и спортом, в том числе фитнесом, в помещениях для всех желающих. Конечно же, с мерами профилактики и загрузкой 25%.

В тренажерном зале.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Для нас пока рабочая дата – день физкультурника. Возможно, это произойдет чуть раньше или чуть позже. В зависимости от эпидситуации. Все необходимые с нашей стороны действия мы проводим, – подчеркнул Перфильев.

Он добавил, что в настоящее время коэффициент распространения инфекции третий день находится на уровне показателя 0,77 -0,78. Это дает возможность через некоторое время приступить к занятиям фитнесом. Однако важно, возвращаясь в привычное русло, не допустить вспышек коронавируса.

Фитнес-клубы понесли серьезные убытки, точные суммы еще предстоит подсчитать.

– На данный момент наша задача – как можно быстрее вернуть возможность заниматься, пусть даже в период такого мягкого входа в августе, который традиционно не был высоким сезоном. Посмотрим и на наши потери в сравнении с другими субъектами. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать их. В любом случае, это новые реалии, новые правила, в том числе и конкуренции, – сообщил министр.

При этом важно, чтобы меры профилактики соблюдали и клиенты фитнес-клубов.

– Осталось потерпеть еще немножко, и мы постепенно будем возвращаться, – резюмировал Перфильев.

Алексей Перфильев.Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее мы сообщали, что в июле барнаульцы написали петицию в адрес губернатора Томенко. В тексте документа говорилось, что спортивные залы после простоя находятся на грани банкротства, а сотрудники сидят без зарплаты. Для многих работа тренером была единственным источником дохода. Всего эту петицию подписали более 1400 человек.

Что будет с футбольными матчами

ФК «Динамо-Барнаул» активно готовится к новому сезону, у футболистов продолжаются тренировки. Первые выездные матчи пройдут совсем скоро: 9 августа в Новотроицке будет игра с "Ностой", 12 августа команду ждет в гости "Оренбург-2".

А 23 августа на домашней арене барнаульская команда примет “Звезду” из Перми, 26 августа – “Тюмень”.

Алексей Перфильев отметил, что задача министерства – сделать так, чтобы матчи состоялись. Если эпидобстановка позволит, то на играх будут присутствовать зрители.

– Я также с интересом и нетерпением жду возможности посмотреть эти матчи. Может быть заочно, а, может быть, и нет. В любом случае, мы постепенно возвращаемся к привычной жизни, но с учетом новых реалий, – сказал министр.

Отметим, что за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 107 инфицированных, из больниц выписали 160 пациентов. Общее число зараженных коронавирусом за весь период пандемии – 8893, выздоровевших – 6933 человек. Тяжелобольных пациентов – 110, на аппарате ИВЛ – 30.

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