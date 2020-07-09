Петиция не сработает: министр спорта Алтайского края прокомментировал требование открыть фитнес-клубы

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что фитнес-клубы не откроют, пока эпидобстановка в связи с коронавирусом в регионе не улучшится. Напомним, недавно барнаульцы написали петицию в адрес губернатора Виктора Томенко с требованием открыть тренажерные залы.

Коронавирус набирает темпы

В тексте документа говорится, что спортивные залы после 3,5 месяцев простоя находятся на грани банкротства, сотрудники сидят без зарплаты, а некоторым людям по медицинским показаниям просто необходимо регулярно заниматься именно на тренажерах.

Алексей Перфильев в своем обращении напомнил, что ежедневный прирост инфицированных начал набирать темпы. Если в конце июня за сутки выявляли около 70 случаев заболевания, то в последние дни их около 200. Бессимптомных больных стало меньше, а больше половины коечного фонда уже занято.

– Должны были скатиться с горкой по статистике, а мы идем в горку, еще и ускоряясь. Вывод простой: петиция против ограничений по коронавирусу не сработает, а вот маска, выполнение указа губернатора, здравый смысл, инстинкт самосохранения – сработают, проверено, – сказал Перфильев.

Миллионы долга из-за простоя

Тем временем владельцы фитнес-клубов бьют тревогу из-за колоссальных убытков. Основатель крупнейшей в Барнауле сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов говорит, что из-за кредитов и просрочек в этот коронавирусный период накопилось около 20 млн долга.

Многие тренеры перебиваются случайными заработками. А для некоторых посетителей регулярные тренировки – вопрос жизни и смерти:

– Мне 56 лет. И тренажерный зал для меня не развлечение, а жизненная необходимость! Только при регулярных занятиях в тренажёрном зале я смогла нормально ходить, исчезли спазмы мышц спины и шеи, нормализовалось давление, практически прекратились сильнейшие головные боли, – пишет Инесса Сорокина.

Сначала – маска, затем – тренажеры

Алексей Перфильев обратил внимание на то, что сначала мы должны неукоснительно соблюдать необходимые профилактические меры – носить маски и избегать массового скопления людей.

– Можно заниматься спортом на воздухе, разрешим и в залах, – говорит министр. – Сначала для членов сборных команд Алтайского края потом, постепенно откроем и для всех остальных, но должна сначала улучшиться эпидемиологическая ситуация.

На данный момент петицию подписали почти 1300 человек.

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