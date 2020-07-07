«Откройте фитнес-клубы!»: барнаульцы написали петицию в адрес губернатора Томенко

«Откройте фитнес клубы!» – такое требование выдвинули подписавшие петицию в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В тексте документа говорится, что спортивные залы после 3,5 месяцев простоя находятся на грани банкротства, а сотрудники сидят без зарплаты.

20 млн долга

Основатель крупнейшей в Барнауле сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов говорит, что из-за кредитов и просрочек в этот коронавирусный период накопилось около 20 млн долга, который придется выплачивать еще лет пять.

– По госпрограмме предполагается кредитная отсрочка для индивидуальных предпринимателей. Но проблема в том, что, как правило, предприниматели оформляют кредиты на физлицо. Большая часть займов оформлена на мне, и на них отсрочка не распространяется. В кредите по программе поддержки бизнесменов мне отказали как раз из-за предыдущих просрочек. Это замкнутый круг, – говорит Алексей Меркулов.

Тренеры перебиваются случайными заработками

Для многих работа тренером была единственным источником дохода.

– Я тренер и все это время сижу без работы. Чтобы выжить приходится перебиваться случайными заработками, а это жалкие копейки, – написал в петиции Станислав Лузанов.

Проводя модные нынче фитнес-марафоны в режиме онлайн, они все равно не могут заработать столько же, сколько получали в спортивных клубах.

– Мне нечем зарабатывать на учебу и в целом на проживание, а проводить тренировки онлайн или на улице не всегда удобно, – говорит Екатерина Мандрусова.

Фитнес несправедливо вне закона

По мнению подписавшихся, открытие спортзалов не может спровоцировать новые вспышки коронавируса.

– В фитнес-клубах безопаснее, чем в других местах. Перед каждым подходом тренажер можно обработать, в зале для этого есть специальные средства. В том же магазине, когда ты берешь что-то с прилавка, кто-то до тебя уже мог трогать товар. Источников заражения в окружающем мире намного больше, – отмечает Алексей Меркулов.

В петиции также говорится о том, что ни в одном регионе, где была разрешена работа фитнес-клубов, не было зафиксировано вспышек в спортивных организациях.

Гиподинамия – первый шаг к коронавирусу

Еще один серьезный аргумент – здоровье жителей края. Гиподинамия снижает иммунитет, а это увеличивает риски заражения коронавирусом. Некоторым людям по показаниям медиков необходимо регулярно заниматься спортом.

– Мне по состоянию здоровья нужно ходить в тренажерный зал, без него не могу вообще, - пишет Мария Логинова.

– На данный момент ухудшилось мое здоровье, полезли болячки, – также говорит Лиза Маркелова.

Прибыль будет не такой, как раньше

Но и само открытие для алтайских залов тоже не станет долгожданным облегчением. По словам управляющего фитнес-клуба «K2Swim» Эдуарда Шарканя, чтобы соблюсти все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, потребуется около 300 тыс. рублей. Деньги уйдут на покупку антисептиков, диспенсеров, ламп для кварцевания и т.д. Зарплату уборщицам нужно будет увеличить на 20-30%, так как клининг придется проводить в разы чаще.

Если раньше зал для групповых занятий вмещал 50 человек, то теперь на тренировке не должно быть больше 15 занимающихся. Придется проводить тренировки чаще, а инструкторам, естественно, платить больше.

– Это все повлияет на прибыль, и, вероятнее всего, она не будет такой, как раньше. Придется сокращать персонал, но, в любом случае, открытие необходимо, потому что люди ждут работу, – говорит Эдуард Шаркань.

На сегодняшний день петицию подписали почти 1000 человек.

Напомним, 7 июня в Алтайском крае разрешили заниматься спортом на свежем воздухе. При этом запрещается использовать тренажеры, а количество занимающихся не должно быть больше двух.

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Но тренировки можно проводить только на открытых площадках (подробнее)