Зима близко: как алтайские дорожники подготовились к непогоде

Следить за ситуацией в режиме реального времени также помогают камеры. Фото: Минтранс Алтайского края

На дорогах Алтайского края ежедневно работает спецтехника. Специалисты борются с гололедом и готовятся к приходу полноценной зимы. Дорожники рассказали о том, сколько техники обновили и как именно будут противостоять непогоде.

В этом году зима в крае началась чуть позже обычного, первый снег выпал не так давно. Специалисты подготовили более тысячи единиц дорожной снегоуборочной техники, среди которой КДМ, автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, автомобили со скоростными отвалами, бульдозеры, колесные тракторы, погрузчики, экскаваторы и пескоразбрасыватели. Также заготовили около 80 тыс. тонн всех видов противогололедных материалов.

В Северо-Восточном ДСУ начали готовить некоторую технику еще в мае, всего в автопарке более 150 машин. Сотрудники трудятся на сети дорог протяженностью более 3 тыс. километров в десяти районах, где находятся несколько сотен населенных пунктов. Штат дорожников укомплектован, работают по сменам. Уверяют, что к приходу снегопадов готовы.

Дорожная техника. Фото: Минтранс Алтайского края

– Мы неплохо справились в прошлом году даже несмотря на то, что в конце зимы были серьезные снежные заторы, были затруднены подъезды к деревням. Отсутствия движения у нас нигде не было более 12 часов. Думаю, в этот раз тоже больших проблем не будет, – сказал Александр Худышкин, заместитель начальника Северо-Восточного ДСУ.

Он добавил, что традиционно больше всего снега выпадает в Целинном, Троицком и Заринском районах. Чтобы снизить негативные последствия, там привели в порядок полосу отвода.

Олег Лугачев, замначальника КГКУ «Алтайавтодор», отметил, что филиалы предприятия проверили, они готовы к зиме. Для дорожного хозяйства закупили 39 единиц техники.

В региональном минтрансе добавили, что для постоянного мониторинга и предупреждения рисков возникновения неблагоприятных ситуаций в крае работают метеостанции. Кроме того, круглосуточно действует диспетчерская служба. Следить за ситуацией в режиме реального времени также помогают камеры.

Дорожная техника. Фото: Минтранс Алтайского края

– Можно сказать, что сегодня мы полностью владеем обстановкой, видим, что происходит на дорогах. Снег это, гололед или другие погодные явления, которые нужно срочно ликвидировать, – резюмировал Олег Лугачев.

Напомним, в начале этого года из-за непрекращающихся метелей в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности. Больше всех от снежных заносов пострадали Поспелихинский, Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский районы. Некоторые отдаленные села были полностью отрезаны от «внешнего мира» сугробами с человеческий рост: продукты и медикаменты доставляли с помощью спецтранспорта ГУ МЧС по Алтайскому краю, а «скорая помощь» иногда добиралась до пациентов на лошадях.

Ранее также стало известно, что пострадавшие зимой от снежных заносов районы Алтайского края получат новую технику.

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