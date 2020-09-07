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Пострадавшие в прошлую зиму от снежных заносов районы Алтайского края получат новую технику

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Виктор Томенко
Анна Перевощикова
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Всего будет закуплено 56 единиц техники

Всего будет закуплено 56 единиц техники

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился выделить 300 млн рублей на закуп новой дорожной техники. В прошлую зиму муниципалитеты буквально заваливало снегом, а техники для своевременной расчистки дорог не хватало, поэтому обновление автопарков как никогда необходимо.

Всего будет закуплено 56 единиц техники, в их числе тракторы, комбинированные машины и автогрейдеры. Спецтранспорт получат города и районы края, которые наиболее страдают от снегозаносимости.

- Финансирование будет направлено для обновления материально-технической базы городов и районов региона. На указанные средства планируется приобретение техники с возможностью работы в любое время года, - отметили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.

В ведомстве корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что точный перечень муниципалитетов, которые получат новый транспорт, пока на стадии согласования. Список опубликуют позже.

Напомним, в начале этого года из-за непрекращающихся метелей в крае ввели режим повышенной готовности. Больше всех от снежных заносов пострадали Поспелихинский, Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский районы. Некоторые отдаленные села были полностью отрезаны от «внешнего мира» сугробами с человеческий рост: продукты и медикаменты доставляли с помощью спецтранспорта ГУ МЧС по Алтайскому краю, а «скорая помощь» добиралась до пациентов на лошадях. С заторами тоже справлялись, применяя непривычные, но эффективные средства: к примеру, в расчистке дорог задействовали военную технику - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей.

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