На Алтае задержали сотрудников благотворительного фонда по обвинению в незаконном лишении свободы пациентов

Четверых задержанных заключили под стражу, одного обвиняемого поместили под домашний арест.

Следователи задержали в Топчихинском районе Алтайского края трех руководителей и двух работников благотворительного фонда «Ключ в жизнь», обвиняемых в лишении свободы людей, пишет краевой Следком.

По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд «Ключ в жизнь» для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе «12 шагов», обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов.

По данным регионального СУ СКР, в реальности все было совсем не так. Когда зависимые попадали в так называемый «пансионат», их систематически незаконно удерживали и лишали свободы. К постояльцам применяли физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых и вовсе похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации.

На канале СК РФ разместили видео задержания сотрудников фонда, силовики провели целую спецоперацию в темное время суток. Сначала с помощью спецавтомобиля шумно выломали ворота, после этого на территорию забежали люди в форме.

На следующих кадрах оператор подходит к помещениям, виден простой быт постояльцев фонда «Ключ в жизнь» – на улице валяются дрова, рядом на веревках сушится белье. Внутри здания также довольно аскетично – старая мебель, из угла испуганно поглядывает пес, неподалеку лицом вниз лежит мужчина, возможно, один из сотрудников фонда.

Четверых задержанных заключили под стражу, одного обвиняемого поместили под домашний арест.

– В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), – добавили в ведомстве.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства преступлений и узнать, сколько людей пострадало от действий работников фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае 2019 года в квартире одного из домов в Барнауле обнаружили приют для пожилых людей, больше напоминающий концлагерь. Постояльцы спали на досках, имели следы побоев и не могли сказать, почему там находились. Вскоре проблемой занялись правоохранители, резонансное дело барнаульского приюта “Мир без наркотиков – это Успех” прогремело на всю страну.

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