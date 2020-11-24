Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Алтае задержали сотрудников благотворительного фонда по обвинению в незаконном лишении свободы пациентов

По данным следствия, к постояльцам применяли психологическое и физическое насилие
Константин Санталов
Комментарии (1)Комментарии (1)
Четверых задержанных заключили под стражу, одного обвиняемого поместили под домашний арест.

Четверых задержанных заключили под стражу, одного обвиняемого поместили под домашний арест.

Следователи задержали в Топчихинском районе Алтайского края трех руководителей и двух работников благотворительного фонда «Ключ в жизнь», обвиняемых в лишении свободы людей, пишет краевой Следком.

По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд «Ключ в жизнь» для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе «12 шагов», обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов.

По данным регионального СУ СКР, в реальности все было совсем не так. Когда зависимые попадали в так называемый «пансионат», их систематически незаконно удерживали и лишали свободы. К постояльцам применяли физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых и вовсе похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации.

На канале СК РФ разместили видео задержания сотрудников фонда, силовики провели целую спецоперацию в темное время суток. Сначала с помощью спецавтомобиля шумно выломали ворота, после этого на территорию забежали люди в форме.

На следующих кадрах оператор подходит к помещениям, виден простой быт постояльцев фонда «Ключ в жизнь» – на улице валяются дрова, рядом на веревках сушится белье. Внутри здания также довольно аскетично – старая мебель, из угла испуганно поглядывает пес, неподалеку лицом вниз лежит мужчина, возможно, один из сотрудников фонда.

Четверых задержанных заключили под стражу, одного обвиняемого поместили под домашний арест.

– В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), – добавили в ведомстве.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства преступлений и узнать, сколько людей пострадало от действий работников фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае 2019 года в квартире одного из домов в Барнауле обнаружили приют для пожилых людей, больше напоминающий концлагерь. Постояльцы спали на досках, имели следы побоев и не могли сказать, почему там находились. Вскоре проблемой занялись правоохранители, резонансное дело барнаульского приюта “Мир без наркотиков – это Успех” прогремело на всю страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в концлагере: В Барнауле нашли приют, в котором пожилых содержат в жутких условиях

Несчастные постояльцы истощены, имеют следы побоев и спят на досках (подробнее)

«Обули» на 1,2 млн рублей: в деле скандального приюта «Успех» появились новые пострадавшие старики

В громком деле барнаульского приюта «Успех», в котором старики проживали в адских условиях, появились новые подробности. Следствие обнаружило еще один эпизод мошенничества. Жертвой махинаций вновь стал постоялец приюта (подробнее)

Экс-администратор приюта «Успех» Лариса Ягофарова отправится в тюрьму на четыре года

Наказание она будет отбывать с 2028 года (подробнее)

ЧПИнтересное

Рекомендуемые