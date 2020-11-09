Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 ноября 2020: в двух городах открывают госпитали

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 10 ноября 2020 года.
По данным оперштаба, в двух городах края на этой неделе откроют ковидные госпитали. Это два госпиталя в Рубцовске на базе 3-й городской больницы.Там разместили 120 коек, подключенных к кислороду. В Бийске медучреждение для ковидных больных разместили в основном корпусе 2-й городской больницы. Первые 135 коек в смогут принять больных в середине недели. Общий же коечный фонд – 245, из них 90 с кислородом.
Таким образом, число ковидных госпиталей в Алтайском крае составит 33.
Что касается статистики, то за сутки зарегистрирован 231 новый случай заболевания, умерло 13 человек, непосредственно от COVID-19 - семеро. Выздоровели 172 человека.
Общее число заболевших за весь период пандемии составляет 21 265 человек, в их числе 1547 детей. За весь период умерло 884 человека (все взрослые), из-за коронавируса – 436; остальные по иным причинам.
Между тем, алтайский Минздрав привлечет к борьбе с ковидом безработных медиков. Через Центр занятости ищут инфекционистов, реаниматологов и других специалистов. В ноябре медиков ждет вакцинация от ковида. В регион поступит более 2 тыс. доз.
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