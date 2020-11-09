Алтайский Минздрав привлечет к борьбе с ковидом безработных медиков

В скором времени в медучреждения направят старых-новых медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Точно, как на войне. Министерство здравоохранения Алтайского края объявило всеобщую мобилизацию. По всем фронтам борьбы с ковидом не хватает специалистов, ведомство пытается при любой возможности пополнить ряды медиков. За помощью Минздрав обратился в Центр занятости населения краевой столицы.

Как сообщили в министерстве, кадровая ситуация сейчас критическая. О дефиците медиков говорили и раньше, но сейчас, когда всевозможные резервы исчерпаны, эта проблема остра, как никогда.

- Не хватает врачей, среднего медицинского персонала. Не хватает поддержки общества, чувства локтя <…> Сегодня Барнаулу и Алтайскому краю в целом нужны специалисты любого медицинского профиля: санитарочки, врачи, медсестры… - все, кто готов выйти на передовую ковидного фронта. Не хватает реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов, - подчеркнули в пресс-службе.

Как оказалось, в базе безработных граждан, которые стоят на учете в Центре, есть немало горожан с медицинским образованием. В конце прошлой недели с потенциальными кандидатами провели собеседования, и некоторые готовы вновь обратиться к клятве Гиппократу.

По словам начальника отдела по вопросам государственной службы и кадров регионального Минздрава Тамары Коростелевой, совместно с управлением профильное ведомство разработало план по индивидуальному возвращению таких медработников в профессию.

- Врачам с дипломами и сертификатами были выписаны направления на трудоустройство. Со средним медицинским персоналом работа будет продолжена, поскольку у многих нет сертификата и свидетельства об аккредитации, которые являются обязательным требованием для допуска к работе. Мы взяли этот вопрос на контроль. И в ближайшее время проработаем совместно с образовательными организациями, - отметила Тамара Коростелева.

Таким образом, уже в скором времени в медучреждения города и края направят старых-новых медиков.

Напомним, сейчас в ковидных госпиталях края трудятся 4713 специалистов, в «скорой помощи» - 1229, в поликлиниках и диагностических центрах больным коронавирусом помогают 8813 медиков. Также на помощь были призваны студенты-медики и врачи из федерального медицинского центра.

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