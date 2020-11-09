Список колл-центров: куда звонить по вопросам медпомощи в Бийске и Рубцовске

В поликлиниках заработали многоканальные телефоны
Фото: Олег УКЛАДОВ
В поликлиниках Бийска и Рубцовска заработали многоканальные телефоны колл-центров. Горожане могут обратиться по вопросам оказания медицинской помощи, позвонив на новые номера. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в работе центров задействовали несколько десятков операторов, поэтому дозвониться сможет каждый. Публикуем список номеров.
Бийск
Для взрослых:
- Первая городская поликлиника – 8(3854)25-51-75
- Городская больница № 2 - 8(3854)25-51-67
- Городская больница № 3 - 8(3854)25-51-80
- Городская больница № 4 (ул. Разина) - 8(3854)25-51-78
- Городская больница № 4 (ул. Декабристов) - 8(3854)25-51-76
- Городская больница № 4 (ул. Мирная) - 8(3854)25-51-71
- Центральная городская больница - 8(3854)25-51-69
Для детей:
- Городская детская больница (ул. Вали Максимовой) - 8(3854)25-51-73
- Городская детская больница (ул. Декабристов) - 8(3854)25-51-74
- Городская детская больница (Льнокомбинат) - 8(3854)25-51-82
- Детская поликлинника №2 - 8(3854)25-51-72
Рубцовск
Для взрослых:
- Городская больница № 1 – 8(38557)53-8-99
- Городская больница № 2 - 8(38557)53-7-18
- Городская больница № 3 - 8(38557)53-7-32
Для детей:
- Детская городская больница (ул. Краснознаменская) 8(38557)53-7-26
- Детская городская больница (пр.Рубцовский) 8(38557)53-7-30
- Детская городская больница (ул.Октябрьская) 8(38557)53-7-57
- Детская городская больница (ул.Одесская) 8(38557)53-7-59
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