Список колл-центров: куда звонить по вопросам медпомощи в Бийске и Рубцовске

В поликлиниках заработали многоканальные телефоны Фото: Олег УКЛАДОВ

В поликлиниках Бийска и Рубцовска заработали многоканальные телефоны колл-центров. Горожане могут обратиться по вопросам оказания медицинской помощи, позвонив на новые номера. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в работе центров задействовали несколько десятков операторов, поэтому дозвониться сможет каждый. Публикуем список номеров.

Бийск

Для взрослых:

- Первая городская поликлиника – 8(3854)25-51-75

- Городская больница № 2 - 8(3854)25-51-67

- Городская больница № 3 - 8(3854)25-51-80

- Городская больница № 4 (ул. Разина) - 8(3854)25-51-78

- Городская больница № 4 (ул. Декабристов) - 8(3854)25-51-76

- Городская больница № 4 (ул. Мирная) - 8(3854)25-51-71

- Центральная городская больница - 8(3854)25-51-69

Для детей:

- Городская детская больница (ул. Вали Максимовой) - 8(3854)25-51-73

- Городская детская больница (ул. Декабристов) - 8(3854)25-51-74

- Городская детская больница (Льнокомбинат) - 8(3854)25-51-82

- Детская поликлинника №2 - 8(3854)25-51-72

Рубцовск

Для взрослых:

- Городская больница № 1 – 8(38557)53-8-99

- Городская больница № 2 - 8(38557)53-7-18

- Городская больница № 3 - 8(38557)53-7-32

Для детей:

- Детская городская больница (ул. Краснознаменская) 8(38557)53-7-26

- Детская городская больница (пр.Рубцовский) 8(38557)53-7-30

- Детская городская больница (ул.Октябрьская) 8(38557)53-7-57

- Детская городская больница (ул.Одесская) 8(38557)53-7-59

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