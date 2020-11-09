В ноябре на Алтае начнется вакцинация медиков от ковида

Вакцина от коронавируса
Фото: Олег УКЛАДОВ
До конца ноября на Алтай поступит вакцина от коронавируса для медиков. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.
- До конца месяца поставки, вероятнее всего, будут. У нас заключено соглашение на 2005 доз. Мы готовы принять вакцину, логистика выстроена, - цитируют замминистра Вести Алтай.
По ее словам, препарат поступит в «Аптеки Алтая», а вакцинация будет проводиться в поликлинике № 1 Барнаула. Перед этим каждый медик будет сдавать тест на антитела. Причем вакцинация будет добровольной.
Ранее в край поступили 42 дозы отечественной вакцины «Спутник V». Их также поставили медработникам. Первый укол сделали главному эпидемиологу региона Ирине Переладовой.
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