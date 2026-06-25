Глава СК Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ДТП с автобусом на Алтае

Александр Бастрыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ДТП с автобусом на Алтае, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 24 июня в Благовещенском районе водитель рейсового автобуса Hyundai (маршрут Новосибирск – Новоблаговещенка) допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пострадали шестеро человек, среди которых двое детей. Госпитализация потребовалась двум женщинам.

Управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского управления Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.