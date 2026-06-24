Техническая неисправность и шесть пострадавших. Автобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся в Алтайском крае

Трое пассажиров госпитализированы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 24 июня в Алтайском крае произошла авария с рейсовым автобусом. Транспорт слетел с трассы и опрокинулся. Внутри были пассажиры. Есть пострадавшие. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службах прокуратуры и ГУ МВД региона.

Произошла авария в 18:45 на 165 километре автодороги К-25 «Ребриха – Шавчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка». По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «Hyundai» (маршрут Новосибирск – Новоблаговещенка), следовавшего из Леньков в сторону Благовещенки, из-за технической неисправности потерял управление. В итоге автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В салоне в это время находились 12 пассажиров, шесть из которых получили травмы, двое из них – несовершеннолетние. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Троим пострадавшим помощь была оказана на месте, ещё трое были госпитализированы.

Прокуратура Алтайского края по поручению прокурора Антона Германа начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к аварии. Ход проверки и принятие процессуального решения контролируется прокуратурой региона.

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