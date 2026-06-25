Двоих пострадавших в ДТП с автобусом на Алтае госпитализировали

Автобус съехал с проезжей части и перевернулся Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае после ДТП с участием пассажирского автобуса в больницу были направлены две женщины. Как сообщили в региональном Минздраве, одна из них находится в тяжелом состоянии, другая — в состоянии легкой степени тяжести, передает ТАСС.

По информации ведомства, в результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо взрослых и двое детей. Всех доставили в центральную районную больницу, где им провели осмотр и необходимые диагностические обследования. По итогам обследования госпитализация потребовалась двум женщинам. Остальным пострадавшим стационарное лечение не понадобилось.

Дорожное происшествие произошло 24 июня около 18:45 на 165-м километре трассы К-25 «Ребриха – Шавчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка». По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Hyundai, следовавшего по маршруту Новосибирск – Новоблаговещенка, утратил контроль над транспортным средством из-за технической неисправности. В результате автобус съехал с проезжей части и перевернулся.