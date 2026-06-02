НовостиОбщество2 июня 2026 9:35

В Минздраве Алтая рассказали о состоянии заразившихся в санатории детей

Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени тяжести
Павел БАСТРЫГИН
Всего в результате вспышки инфекции в учреждении пострадали 18 человек

12 детей, которые заразились неизвестным вирусом в детском психоневрологическом санатории Барнаула, продолжают оставаться в стационаре Больницы скорой медицинской помощи № 2. Их состояние оценивается как стабильное, легкой степени тяжести, ухудшений нет. Об этом 2 июня РИА Новости сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Всего в результате вспышки инфекции в учреждении пострадали 18 человек. На сегодняшний день, помимо 12 госпитализированных пациентов, ещё шестеро проходят лечение амбулаторно на дому. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент новых случаев заболевания среди воспитанников или персонала санатория не зарегистрировано.

Ранее по факту массового заражения детей в КГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий» Барнаула следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело. Расследование причин и обстоятельств происшествия продолжается. Глава СК Бастрыкин поручил лично доложить ему о ходе дела.