Глава СК взял на контроль дело о массовом заражении детей в Барнауле

В инфекционное отделение больницы были госпитализированы 12 детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления детей в Барнауле, сообщает пресс-служба СК РФ. Напомним, инцидент произошел в одном из местных детских оздоровительных учреждений.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом стала экстренная госпитализация несовершеннолетних с явными признаками острой кишечной инфекции. Еще нескольким заболевшим детям госпитализация не потребовалась – медицинскую помощь им оказывают амбулаторно.

Сейчас на территории лагеря работает следственная группа. Специалисты проводят проверки, чтобы выяснить, насколько условия проживания и питания в учреждении соответствовали действующим санитарным нормам. В ходе следствия правоохранители дадут правовую оценку действиям администрации и персонала лагеря.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко в ближайшее время представить подробный доклад об установленных обстоятельствах происшествия и первых результатах расследования.