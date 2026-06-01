В Барнауле возбуждено уголовное дело после вспышки инфекции в санатории

В Барнауле следователи СУ СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после вспышки инфекции в краевом детском санатории. В результате распространения кишечной инфекции заболели 18 детей и двое взрослых.

По информации регионального управления СК, из санатория в инфекционное отделение больницы были госпитализированы 12 детей. Некоторым другим воспитанникам медицинская помощь оказывается амбулаторно.

В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия. Для установления точного источника инфекции и тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будет назначен комплекс судебно-медицинских и санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

