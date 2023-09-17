Появилось видео с жительницей Барнаула после того, как она убила своих детей

Скриншот видео youtube.com/канал ИА «Амител»

На сайте amic.ru появилось видео с жительницей Барнаула, которая убила своих детей, а после пошла в соседний дом, чтобы покончить с собой.

По данным издания, она вошла в дом 15 сентября около 12 часов дня. На кадрах видно, что женщина в джинсах, футболке и кроссовках вызывает лифт. Пока он едет, горожанка читает объявления на стене, смотрит что-то в телефоне. При этом женщина кажется волне спокойной. Буквально через пару минут после этого она была уже мертва

Напомним, жительница Барнаула убила в квартире двоих своих детей - трехлетнего и восьмимесячного мальчиков. Затем она отправилась в соседний дом, где и покончила с собой. При осмотре места происшествия следователи обнаружили предсмертную записку. Сейчас ведется расследование уголовного дела по статье об убийстве малолетних.

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