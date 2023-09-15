В Барнауле мать убила двух малолетних детей и свела счеты с жизнью

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 15 сентября в одной из квартир нашли тела трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. Как сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, причастной к убийству малолетних может быть их мать. Она покончила с собой.

Первые сообщения о происшествии появились еще днем 15 сентября. По словам очевидцев, в Индустриальном районе девушка убила детей, оставила предсмертную записку и свела счеты с жизнью.

Позднее информацию официально подтвердили в силовом ведомстве. По информации СУ СК, в квартире нашли детей с признаками криминальной смерти.

- При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью, - отметили в следкоме.

По факту убийства малолетних возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы. Сотрудникам СК предстоит установить все причины и условия, по которым было совершено жестокое преступление.

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