В этом доме последние несколько лет проживала семья Фото: Анна Усик

15 сентября жителей Барнаула шокировала новость об убийстве двух малолетних детей. Старшему мальчику было всего три года, а младшему - восемь месяцев. По данным СУ СК по Алтайскому краю, совершить непоправимое могла их собственная мать. «Комсомолка» побывала на месте трагедии и поговорила с соседями семьи.

Напомним, трагедия произошла в многоэтажном доме в Индустриальном районе. Известно, что мать убила двух малолетних детей, а затем написала предсмертную записку и покончила с собой. Знакомые с ситуацией источники сообщают, что перед смертью женщина якобы звонила своему брату.

Дом, в котором женщина свела счеты с жизнью Фото: Анна Усик

Со слов соседей, супруг погибшей в момент трагедии якобы находился в командировке на Севере. Семья проживала в данной квартире на протяжении нескольких лет. Громких ссор между супругами жители не припомнят.

- Жили тихо, не ругались, даже на детей никогда не кричали. Спокойная пара, - говорит одна из соседок семьи.

В последнее время на прогулках со старшим сыном чаще всего видели мужчину, а женщина в это время, по всей видимости, была с младшим малышом. Также, по некоторым данным, семья якобы испытывала финансовые сложности из-за закредитованности.

На месте работают следователи и криминалисты. По факту убийства малолетних возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - пояснили ранее в следкоме.

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