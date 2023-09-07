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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:46

В Барнауле комиссия проверила организацию горячего питания в школе №135

Качество питания в школах находится на постоянном контроле
Источник:kp.ru
Школьникам на завтрак подавали кнели из курицы с соусом

Школьникам на завтрак подавали кнели из курицы с соусом

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Представители городских властей, Роспотребнадзора, комитета по образованию и родители проверили качество и вкус блюд в меню столовой школы №135. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Школьникам на завтрак подавали кнели из курицы с соусом, картофельное пюре с тушеной капустой и компот. В школах Барнаула меню для учеников разрабатывают на цикл в 12 дней.

По словам представитель Роспотребнадзора Людмилы Курининой, качество школьного питания проверяется регулярно. Оно находится по постоянном контроле у Роспотребнадзора, комитета по образованию, администрации школы и родительской общественности. Также проходят контрольные визиты, когда проверяется качество, полнота порций и наличие меню.

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