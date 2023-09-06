Что изменится в школах Барнаула в новом учебном году

1 сентября свои двери для учеников открыли 263 учреждения образования Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября стартовал новый учебный год для школьников Барнаула. В этом году за школьные парты в краевой столице сели около 92 тысяч ребятишек. Какие изменения вводятся в образовательных учреждениях, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.

Долгожданная школа

1 сентября свои двери для учеников открыли 263 учреждения образования Барнаула: 156 детских садов, 88 школ и 19 учреждений дополнительного образования. В этом году система образования пополнилась еще одной школой в микрорайоне Спутник. Речь идет о школе № 138, в которой будут обучаться около 1200 детей, в том числе 150 первоклассников.

Также стоит отметить, что летом в школах была проведена большая работа по капитальным и текущим ремонтам. До начала учебного года все учреждения прошли проверку и получили акты готовности.

О первоклашках

Ежегодно одним из главных вопросов в образовании является зачисление первоклассников. В этом году их порядка 10 300.

К сожалению, до сих пор есть проблема с распределением детей по классам, но властям удается найти решение. Так, порядка 180 первоклассников из микрорайонов «Времена года» и «Норд» будут обучаться в школах № 114 и № 84.

- На сегодня ситуация решена. Определено количество детей, которые будут обучаться в этих двух школах. Для детей организован подвоз. Маршруты и автобусы уже определены, средства выделены. С 1 сентября дети будут доставляться в школу и к месту проживания на автобусе, - подчеркнула Наталья Михальчук.

Как добавила заместитель председателя, напряженная ситуация наблюдалась в Индустриальном и Центральном районах. Школы были вынуждены комплектовать классы с большим количеством детей, чем хотелось бы. В будущем данный вопрос удастся решить благодаря строительству новых школ.

Новые стандарты

Главное изменение в новом учебном году коснулось программы. Теперь абсолютно во всех школах (и частных, и государственных) будет единая федеральная образовательная программа по всем предметам.

- И даже если ребенок перейдет из одной школы в другую, он продолжит обучение по той же программе и учебникам, внесенным в единый федеральный перечень, - пояснила заместитель председателя комитета.

Также в законодательстве закрепили понятие общественно полезного школьного труда. Теперь дети будут иметь определенные обязательства, будь то мытье доски, парты или посадка цветов на пришкольной территории.

У старшеклассников с 1 сентября появится дополнительный стимул хорошо учиться, ведь в школах вернули серебряные медали. Награда за высокие успехи в учебе второй степени будет выдаваться выпускникам, которые окончили школу с двумя четверками.

Изменения коснулись и педагогов. С этого года вводятся две новые квалификационные категории: педагог-методист и педагог-наставник. При прохождении соответствующей аттестации учителя смогут получать доплату, сумма пока уточняется.

Наконец, в школах появятся новые учебники по истории для 10 - 11-х классов, в которые включены темы, связанные с последними изменениями в стране: к примеру, присоединение Крыма и других новых субъектов к РФ, а также участие России в специальной военной операции. Алтайский край уже их получил, сейчас идет распределение учебников по школам краевой столицы и региона.

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