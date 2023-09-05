Зачинщик резонансной драки на Старом базаре в Барнауле получил условный срок

В драке погиб 40-летний Павел Рохлов. Скриншот видео из паблика «Барнаул 22»

5 сентября Центральный районный суд Барнаула вынес приговор зачинщику смертельной драки на Старом базаре Дмитрию Лопатину, сообщает Амител.

Обвинение запрашивало для него 2,5 года колонии-поселения. При этом максимальный срок по п. «з» ч. 2. ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда средней тяжести с использованием оружия) – до пяти лет лишения свободы.

Прокурор отмечал, что Лопатин не оборонялся и действовал умышленно. Но обвинение учло частичное признание вины и проблемы со здоровьем у мужчины. В итоге Лопатин получил два года условно с таким же испытательным сроком.

Драка на Старом базаре у кафе «Винотека» произошла 26 июля 2020 года. В кафе с двумя знакомыми девушками отдыхал экс-боксер Михаил Старцев. Он повздорил с Дмитрием Лопатиным, который агрессивно вел себя по отношению к посетителям.

Лопатин в какой-то момент достал биту и накинулся на девушек и Старцева. В этот момент в драку ввязались супруги Рохловы, которые поддержали Лопатина. В итоге Старцев ударил 40-летнего Павла Рохлова. Последний упал на асфальт и скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вступился за инвалида»: в Барнауле убили мужчину за попытку разнять дерущихся людей

По словам жены погибшего, в драке участвовали боксер и чемпионка по кикбоксингу (подробнее)

Бывшая жена участника драки на Старом базаре пожаловалась на травлю их семьи

По ее словам, действия потерпевших были не такими уж безобидными (подробнее)