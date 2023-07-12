Утром 12 июля в Бийске прошел мощный ливень

Сильный ливень затопил улицу в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»
В среду утром в Бийск пришла непогода. Небо заволокло темными тучами и хлынул сильный дождь, пишет «Бийский рабочий» .
Ливень начался в час-пик, когда горожане ехали на работу. Больше всего досталось улице Социалистической, именно на ней образовались глубокие лужи на пересечениях с улицами Чайковского и Пугачева.
Водители объезжали затопленные перекрестки по улице Ленинградской, а некоторые отважились проехать прямиком по воде. В итоге далеко не все автомобили смогли преодолеть затопленные участки. Авто, мигающие «аварийкой» остались стоять на дороге, по капот в лужах.
В Барнауле минувшей ночью тоже разыгралась непогода. Ранее мы писали о последствиях урагана, из-за которого в некоторых районах пропал свет, повалило деревья и сорвало крыши домов.
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