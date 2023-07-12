Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 8:18

Утром 12 июля в Бийске прошел мощный ливень

Часть автомобилей застряла в глубоких лужах
Анна Усик
Сильный ливень затопил улицу в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

Сильный ливень затопил улицу в Бийске. Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

В среду утром в Бийск пришла непогода. Небо заволокло темными тучами и хлынул сильный дождь, пишет «Бийский рабочий» .

Ливень начался в час-пик, когда горожане ехали на работу. Больше всего досталось улице Социалистической, именно на ней образовались глубокие лужи на пересечениях с улицами Чайковского и Пугачева.

Водители объезжали затопленные перекрестки по улице Ленинградской, а некоторые отважились проехать прямиком по воде. В итоге далеко не все автомобили смогли преодолеть затопленные участки. Авто, мигающие «аварийкой» остались стоять на дороге, по капот в лужах.

В Барнауле минувшей ночью тоже разыгралась непогода. Ранее мы писали о последствиях урагана, из-за которого в некоторых районах пропал свет, повалило деревья и сорвало крыши домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Часть барнаульцев осталась без света и газа из-за ночной грозы

Сейчас идет ликвидация последствий урагана (подробнее)