В Барнауле больше всего досталось поселкам Спутник и Авиатор Фото: Анна СЕМИНА

Накануне поздним вечером в регионе разыгралась настоящая стихия: ветер валил деревья, громыхал гром, а в домах мигал свет. Рассказываем, какие последствия урагана на Алтае 11 июля 2023 года ощутили на себе жители края.

На днях сотрудники краевого Гидрометцентра сообщили о том, что на этой неделе на Алтае ожидается аномальная 40-градусная жара и соответствующий штормпрогноз. Однако между делом прогноз на дожди и грозы все же сохранялся.

Ветер сваливал деревья и ломал ветки Фото: Анна СЕМИНА

На 11 июля синоптики передавали местами кратковременные дожди, но погода преподнесла неприятный «сюрприз»: уже поздним вечером начался настоящий ураган со шквалистым ветром, грозой, градом и сильнейшим ливнем.

По данным минпромэнерго, ночная гроза бушевала в нескольких районах края. Так, в Барнауле сильнее всего пострадали линии электропередачи в поселках Спутник и Авиатор. С некоторых домов там посрывало крыши. Где-то частично, где-то целиком. С некоторых участков ветром унесло теплицы. Повалило деревья.

– Повреждения связаны с набросом на провода сорванных крыш и прочих посторонних предметов, - также подтвердили в ведомстве.

К утру аварийно-восстановительные работы были завершены. В настоящее время ведется ремонт распределительных сетей 0,4 кВ.

Последствия урагана 11 июля 2023 года в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

– Меняют участки оборванного провода и сорванные изоляторы. На помощь бригадам Пригородного РЭС едут коллеги из Алейского, Топчихинского и Первомайского РЭС, - добавляют в минпромэнерго.

Кроме того в Барнауле снова много поваленных деревьев и отломанных веток. Так на улице Георгиева во дворе дома №57 от огромного тополя отпала большая ветка вместе с корой. Она упала на киоск с выпечкой и полностью перегородила въезд и выезд во двор.

Последствия урагана 11 июля 2023 года в Барнауле. Скриншот страницы vk.com/barneos22

На улице Георгиева Исакова в районе дома №119 дерево упало на проезжую часть. На данный момент коммунальщики уже решили проблему и освободили пусть для автомобилистов.

Также тополя упали на Павловском тракте, на повороте в аэропорт. Деревья разбросало на несколько метров.

Последствия урагана 11 июля 2023 года в Барнауле. Скриншот страницы vk.com/barneos22

В Тальменском районе выпал крупный град. По словам очевидцев, самые крупные экземпляры достигали размера перепелиного яйца.

– Поселок Среднесибирский, Тальменский район. Гроза страшная была, все в дырочку и огород море, - пишет местный житель в соцсетях.

Справка КП

Если вдруг есть проблемы с электроснабжением, то следует обращаться в контакт-центр «Россети Сибирь»: 8-800-220-02-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жару до +36 прогнозируют в Алтайском крае

с 11 по 14 июля в Алтайском крае действует штормпрогноз из-за аномальной жары до +35 и выше (подробнее)