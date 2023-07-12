Часть барнаульцев осталась без света и газа из-за ночной грозы

Спасатели и дорожные службы убирают деревья Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за шквалистого ветра и ливня в ночь на 12 июля в Индустриальном и Ленинском районах Барнаула случилось несколько происшествий, сообщает мэрия.

В частности, на проезжую часть, частные дома и автомобили попадали деревья (например, поступило четыре сообщения о повреждении кровель). Пригородные поселки Лесной, Спутник и Авиатор остались без электроэнергии, частные дома на ул. Дружбы – без газа. Также на некоторых барнаульских улицах отключились светофоры.

Спасатели и дорожные службы уже убрали деревья. В местах, где ветки не мешают передвижению и не представляют опасности, их уберут сегодня в течение дня.

В ночное время энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения. По информации энергетиков, в настоящее время ремонт сетей продолжается. Специалисты «Газпром газораспределение г. Барнаул» восстанавливают газоснабжение. Специалисты «Барнаулгорсвета» приступили к ремонту светофоров.

По вопросам электроснабжения можно звонить в «Россети Сибирь» по тел.: 8 800 220 02 20.

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